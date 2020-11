Caminhão-cegonha com 11 veículos pega fogo às margens da BR-101, em Osório

Compartilhar Pin 0 Compart.

Um caminhão-cegonha transportando 11 carros pegou fogo na madrugada desta terça-feira (3) em Osório, no Litoral Norte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caminhão estava estacionado no pátio de um posto de combustíveis, entre os quilômetros 71 e 72 da BR-101.



O fogo começou por volta da meia-noite e as chamas foram controladas por volta da 1h30min. Segundo os bombeiros, todos os 11 veículos ficaram destruídos, mas ninguém se feriu. Outros dois caminhões estacionados próximo ao caminhão-cegonha foram atingidos pelas chamas e sofreram danos.

Cerca de cinco mil litros de água foram necessários para apagar o incêndio, cuja causa ainda não foi identificada.



Fonte: GZH

