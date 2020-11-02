02 NOV

Tenente Portela – Nota de falecimento
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NOME: VANUZE ESTER ABEGG
IDADE: 50 ANOS


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LOCAL: 2H30 DESTA SEGUNDA-FEIRA, 2 DE NOVEMBRO, NO HOSPITAL DE CARIDADE DE TRÊS PASSOS
VELÓRIO: CAPELA FUNERÁRIA ENGLER
SEPULTAMENTO: 15 HORAS DE HOJE NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA.

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Post Author: Portela Online

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