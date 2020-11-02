Tenente Portela – Nota de falecimento

NOME: VANUZE ESTER ABEGG
IDADE: 50 ANOS
LOCAL: 2H30 DESTA SEGUNDA-FEIRA, 2 DE NOVEMBRO, NO HOSPITAL DE CARIDADE DE TRÊS PASSOS
VELÓRIO: CAPELA FUNERÁRIA ENGLER
SEPULTAMENTO: 15 HORAS DE HOJE NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA.
NOME: VANUZE ESTER ABEGG
IDADE: 50 ANOS
LOCAL: 2H30 DESTA SEGUNDA-FEIRA, 2 DE NOVEMBRO, NO HOSPITAL DE CARIDADE DE TRÊS PASSOS
VELÓRIO: CAPELA FUNERÁRIA ENGLER
SEPULTAMENTO: 15 HORAS DE HOJE NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA.
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