Jovem de 23 anos morre em acidente na ERS-467, em Ibiaçá

Uma jovem de 23 anos morreu, na madrugada deste domingo (1º), em um acidente de trânsito na ERS-467, em Ibiaçá, Norte do RS. Conforme o Corpo de Bombeiros, ela se chamava Arieli Oliveira de Souza, e faleceu no local.



Segundo informações da polícia, ela e outras três pessoas viajavam em um GM Astra, com placas de Ibiaçá, retornando de Sananduva. O condutor teria perdido o controle do carro em uma curva, o que fez com que o carro capotasse.

O condutor, de 40 anos, é morador de Ibiaçá e os demais residem em Tapejara. Ele e uma das passageiras, de 21 anos, foram encaminhados ao Hospital Santo Antônio, em Tapejara, e não correm risco de morte. Um quarto ocupante do veículo, de 20 anos, não se feriu.

