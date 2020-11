Incêndio de grandes proporções consome casa em Três Passos

Compartilhar Pin 0 Compart.

No começo da manhã deste domingo, 1° de novembro, um incêndio de grandes proporções consumiu um casa no Bairro Pindorama em Três Passos.



O sinistro teve início por volta das 6 horas, na Rua Andradas, quase no acesso secundário à BR-468.

Não se sabe exatamente as causas do incêndio. O único morador da residência, um senhor de 73 anos estava dormindo, sendo acordado pelo cheiro da fumaça, conseguindo sair de casa na hora do fogo sem ferimentos.

O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e conseguiu evitar, com ajuda de vizinhos, que as chamas atingissem outras casas. Um galinheiro cheio de aves também foi salvo do fogo.

A caixa de energia da casa ficava em outro terreno e foi isolada. O vento forte fez com que as chamas se propagassem com maior rapidez.

A casa de madeira teve perda total. A Polícia Civil esteve local e investigará as causas do Sinistro.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

