Três jovens foram presos pela Brigada Militar ao serem flagrados transportando drogas no início da madrugada deste domingo, 1º de novembro, em Três Passos.



As prisões ocorreram após a abordagem de um veículo à 1h10 no centro da cidade. Com o trio a polícia encontrou 95 gramas de cocaína e uma balança de precisão.

Os presos, droga e balança foram levados para a Delegacia de Polícia para o registro do flagrante.

