Acidentes deixam 2 mortos e 7 feridos na BR-285 em Lagoa Vermalha

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu dois acidentes que resultaram em 7 feridos e 2 mortos. Ambos ocorreram na BR 285 no município de Lagoa Vermelha entre os quilômetros 209 e 202.



O primeiro acidente foi na tarde deste sábado (31) no km 202 e envolveu a colisão frontal de dois veículos; uma Strada e uma Meriva. Com a colisão a caminhonete partiu em 2 pedaços. A caminhonete era ocupada apenas por seu condutor e a Meriva estava com 5 pessoas. Todas foram removidas pelos serviços de socorro médico a hospitais locais em estado grave. Chovia muito no momento do acidente e as causas estão sendo apuradas.

O segundo acidente foi na madrugada deste domingo, 1º de novembro. Uma Strada e uma S10 colidiram frontalmente e o condutor da Strada faleceu no local. Os outros dois ocupantes da S10 foram encaminhados ao Hospital de Lagoa Vermelha sendo que seu condutor faleceu durante o atendimento médico. A perícia compareceu ao local e as causas do acidente serão investigadas.

