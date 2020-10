Região de Santa Rosa fica em bandeira vermelha no mapa preliminar do distanciamento controlado

Compartilhar Pin 0 Compart.

O mapa preliminar do distanciamento controlado, divulgado nesta sexta-feira (30) pelo governo do RS, aponta a região de Santa Rosa, no Noroeste do estado, como a única em bandeira vermelha. Cruz Alta, que está com classificação de alto risco nesta semana, recua para a bandeira laranja, assim como as demais 19 regiões Covid do modelo.

Entre os motivos para o agravamento na região de Santa Rosa está o registro, ao longo da última semana, de 19 hospitalizações confirmadas por Covid-19, sendo que, nos sete dias anteriores, foram apenas cinco casos.



Nesta quinta-feira (29), quando os dados foram levantados, eram 10 pacientes em leitos clínicos pela doença; na quinta-feira anterior (22) eram apenas três. A região ainda teve redução de 20 para 18 leitos de UTI livres de uma semana para outra.

Já Cruz Alta conseguiu reduzir os registros de hospitalização por Covid-19 entre uma semana e outra de 26 para 14. A região também apresentou ligeira melhora no indicador que mede a capacidade de atendimento para os casos que exigem tratamento intensivo. O número de leitos de UTI livres aumentou de seis para 10 nesta semana.

As prefeituras e associações municipais têm até as 6h deste domingo (1º) para apresentarem o recurso de reconsideração da classificação. O mapa definitivo será divulgado na segunda (2) e será válido entre 3 e 9 de novembro.

Exceções



Dos 22 municípios da região de Santa Rosa, onde moram 236 mil pessoas (2,1% da população gaúcha), nove podem adotar protocolos de bandeira laranja, porque não têm registro de óbito ou hospitalização de moradores nos últimos 14 dias. São elas:

Alegria

Doutor Maurício Cardoso

Independência

Nova Candelária

Novo Machado

Porto Vera Cruz

São José do Inhacorá

São Paulo das Missões

Senador Salgado Filho



Além disso, do total de 475 municípios em bandeira laranja, onde moram 11 milhões de pessoas (97,9% da população do RS), em 258 cidades podem ser adotados protocolos de bandeira amarela.

Alertas



A equipe de monitoramento do Comitê de Dados chama atenção para o elevado crescimento em novos registros de hospitalizações por Covid-19 nos últimos sete dias nas regiões de Ijuí, Capão da Canoa, Palmeira das Missões, Taquara, Caxias do Sul e Passo Fundo, além de Santa Rosa.

O número de novos registros semanais de hospitalizações confirmadas com Covid-19 no estado reduziu 7% nas duas últimas semanas: de 897 para 830. Porém, o número de internados em leitos de UTI com Covid-19 aumentou 6% entre as duas últimas quintas-feiras: de 539 para 573).

Além disso, apesar de o número de óbitos ter reduzido 11% (de 236 para 211), o número de casos ativos aumentou 28%: de 10.190 para 13.061.

As regiões com maior número de novos registros de hospitalizações nos últimos sete dias, por local de residência do paciente, são Porto Alegre (262), Caxias do Sul (88), Canoas (68), Passo Fundo (63) e Novo Hamburgo (56).

Fonte: G1 RS

