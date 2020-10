Compartilhar Pin 0 Compart.

Laurindo Canzi de Vista Gaúcha é o ganhador de R$ 500,00 em dinheiro do sorteio mensal do mesmo valor. O sorteio faz parte do ano de comemorações de 60 anos do Posto Abegg de Tenente Portela e Derrubadas.

No final do ano serão mais dois prêmios extras de R$ 2.500,00 cada. Quanto mais abastecer, mais chances de ganhar.



Abasteça no Posto Abegg de Tenente Portela e Derrubadas e concorra aos prêmios em dinheiro.

