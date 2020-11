Dentro do Jogo – Do melhor para um dos piores jogos

Compartilhar Pin 0 Compart.

O mundo futebolístico é inesperado, onde tudo pode acontecer. Depois de fazer um grande jogo contra o Flamengo, nesta rodada diante do Corinthians foi um dos piores do Inter. Nem parecia o colorado de domingo passado, e olha que o time escalado por Coudet era praticamente o mesmo.



Foi só bem no início do duelo que vimos o bom Internacional, depois a equipe “sumiu” em campo.

Parecia que quem estava defendendo a liderança era o adversário e o Inter era quem estava fazendo uma campanha de meio de tabela. Mas era ao contrário, que defendia a liderança era o colorado e o Corinthians está no meio da tabela.

Não adiantou muito poupar a maioria dos titulares no último jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil, os mesmos pareciam que tinham jogado os 90 minutos.

Foi um jogo de erros coletivos e individuais, como já disse o Inter “sumiu” do jogo. Méritos para o Corinthians que soube jogar e desbancou o até então líder.

Que deve perder a liderança nesta rodada para o Flamengo, que tem tudo para ganhar seu jogo e não anda “sumindo” nas partidas que disputa.

E a noite não poderia apenas terminar com uma derrota, Thiago Galhardo no final da partida é expulso e está fora do próximo jogo. Literalmente foi uma noite das bruxas para os colorados.



Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

