Prainha do Cascalho é interditada aos finais de semana e feriados em Tiradentes do Sul

Por meio de decreto municipal foi interditada a orla da Prainha do Cascalho, em Tiradentes do Sul, aos finais de semana e feriados. O decreto foi publicado nesta quinta-feira (29) após reunião com a participação de representantes do Poder Executivo, secretários do Município de Tiradentes do Sul e Brigada Militar.

Conforme o documento, a decisão foi tomada considerando a necessidade urgente de adotar medidas efetivas para evitar aglomerações e a disseminação da Covid-19 entre os frequentadores. O decreto já está em vigor por tempo indeterminado, podendo ser revisto pela municipalidade quando se fizer necessário.



Em relação à intensa movimentação no último final de semana no balneário, o Município esclareceu que Tiradentes do Sul estava sob as regras da Bandeira Amarela no mapa do Distanciamento Controlado do Estado, o que permitia que o local pudesse receber público. No entanto, como se trata de um ambiente aberto e de livre acesso, não foi possível que o Município controlasse a quantidade de pessoas que entraram no local, até por não ser de gerência do Município.

Diante das limitações em fiscalizar e impedir o acesso limitado de pessoas, foi decidida pela interdição da orla da Prainha do Cascalho no rio Uruguai aos sábados, domingos e feriados. O acesso principal será lacrado aos finais de semana pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde. A Brigada Militar vai prestar apoio na fiscalização do cumprimento do decreto municipal.

Confira a íntegra do decreto:

Fonte: Rádio Alto Uruguai



