Dentro do Jogo – Largada com vantagem

No duelo gaúcho, diante do Juventude o Grêmio consegue vencer e sair em vantagem nas oitavas de finais da Copa do Brasil.

Sem muita emoção e um jogo equilibrado, o tricolor tratou logo de colocar em campo e no placar o seu favoritismo.



Em menos de dez minutos já vencia. E dando uma aula de como criar e executar um contra-ataque, foi para inspirar muitos boleiros o lance que originou o gol.

A genialidade de Pepê na criação e a finalização de Isaque foram espetaculares. Acho que um dos gols mais bonito desta rodada da competição, se não o mais.

Os garotos gremistas estão mostrando a Renato que podem entrar na equipe e principalmente correspondendo positivamente.

Ao restante da partida o tricolor conseguiu controlar e administrar o resultado poderia até ter ampliado.

Se do lado gremista teve aula de como fazer gol, do lado do Juventude teve de como perder um gol, o famoso “inacreditável futebol Clube” entrou em campo.



No final deu tudo certo para o Grêmio, vitória e uma boa vantagem para o segundo jogo. Onde tem tudo para garantir a vaga, basta apenas jogar como ontem.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

