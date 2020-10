Três Passos registra seis novos casos de Coronavírus

Compartilhar Pin 0 Compart.

Três Passos confirmou a infecção positiva de seis novos pacientes com a Covid-19 nesta quarta-feira (28). Nas últimas 24 horas foram contabilizadas sete novas recuperações e o Estado do RS confirmou o 22° óbito no município.

Agora são 1.048 casos confirmados de Coronavírus, sendo 1.016 recuperados e 22 óbitos. Os casos ativos em Três Passos agora são dez.

Há quatro casos suspeitos aguardando resultado laboratorial e não há hospitalização em Três Passos.

DADOS EPIDEMIOLÓGICOS COVID-19 TRÊS PASSOS

(28 de outubro)

*Atendimentos 14.548

*Atendimentos domiciliares 736

*Hospitalizações 00

*Casos negativos 4.832

*Casos confirmados 1.048

*Casos recuperados 1016

*Casos ativos 10

*Óbitos: 22

*Aguardam resultado: 04

Fonte: Rádio Alto Uruguai

