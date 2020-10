Casal de Tenente Portela é preso por contrabando de cigarros em Lajeado

Compartilhar Pin 0 Compart.

Na manhã dessa quinta-feira (29), na BR 386 em Lajeado, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um casal que transportava quase 400 mil maços de cigarros paraguaios escondidos em uma carga de milho.

Agentes operacionais e de inteligência da PRF identificaram uma carreta emplacada em Tenente Portela que poderia estar envolvida com algum ilícito. O veículo foi localizado e o condutor abordado. Aos vistoriarem a carga, os agentes encontraram grande quantidade de caixas com cigarros no meio do milho. Estima-se que havia cerca de 400 mil maços no veículo, avaliados em dois milhões de reais.



Continua depois da publicidade... Continue lendo...



O homem, de 40 anos, e a mulher, de 36, ambos de Tenente Portela, alegaram que a carga seria entregue em Porto Alegre. Eles não tinham antecedentes criminais e foram presos por contrabando e conduzidos com a carreta e as cargas para a Polícia Federal.

A PRF não divulgou o nome dos envolvidos.

Compartilhar Pin 0 Compart.