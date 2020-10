Banrisul de Três Passos suspende atendimento após colaborador testar positivo COVID-19

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Agência do Banrisul na Avenida Júlio de Castilhos, em Três Passos, está desde esta quarta-feira (28) com suas atividades suspensas devido à infecção por Covid-19 de um de seus colaboradores. A suspensão das atividades é por tempo indeterminado. A agência no seu autoatendimento passou por sanitização em suas dependências às 11h, e foi liberada para o uso da população às 13h30 desta quinta-feira (29).

Um cartaz fixado na porta da agência alerta os clientes do banco sobre a suspensão das atividades devido aos planos de contingência estabelecidos pelo Banrisul. Todos os colaboradores do Banrisul de Três Passos serão testados para Covid-19.



Continua depois da publicidade... Continue lendo...



Compartilhar Pin 0 Compart.