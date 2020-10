Compartilhar Pin 0 Compart.

A Prefeitura Municipal de Tenente Portela decretou nesta terça-feira, 27 de outubro, Situação de Emergência nas áreas afetadas do município em decorrência da estiagem. Veja a íntegra do decreto logo abaixo.

Um dos maiores problemas, além é claro dos prejuízos provocados nas lavouras de milho, no atraso do plantio de soja e no estabelecimento das pastagens de verão, as dificuldades de abastecimento de água no município preocupa as autoridades.

