Morre no hospital o homem gravemente ferido durante briga em Tiradentes do Sul

Compartilhar Pin 0 Compart.

Morreu na manhã desta terça-feira (27) o homem gravemente ferido em uma briga no Balneário da Prainha do Cascalho, em Tiradentes do Sul. Alberi da Silva (mais conhecido como Bico), de 38 anos, morador de Três Passos, faleceu por volta das 10h45 no Hospital de Caridade de Três Passos. Ele estava internado na UTI com traumatismo craniano devido aos ferimentos na cabeça e rosto.

Após necropsia no IML de Três Passos, o corpo foi liberado para o velório na Capela Mortuária do Distrito de Padre Gonzales. Atos fúnebres acontecem nesta quarta-feira (28), às 8h30, e logo após sepultamento no Cemitério Municipal de Três Passos.

Conforme a Brigada Militar, a briga ocorreu na noite do último domingo (25) e envolveu cerca de 10 pessoas. Os policiais foram acionados por volta das 23h para atender a ocorrência. Bico foi encontrado caído próximo à entrada do balneário. Os policiais o socorreram e lhe encaminharam ao hospital.

Outras pessoas também se feriram com menor gravidade; o número de feridos, porém, não foi confirmado. Policiais militares conduziram os envolvidos para prestar depoimento na Delegacia de Polícia. Não foram divulgados outros detalhes. A Polícia Civil investiga o caso.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

Compartilhar Pin 0 Compart.