Garruchos é única cidade gaúcha sem casos de COVID-19

A Secretaria Estadual da Saúde confirmou, nesta terça-feira (27), mais 50 óbitos por Covid-19 ocorridos nos últimos 11 dias (exceto um, de setembro, que estava com registro pendente). Com isso, o Rio Grande do Sul chega a 5.665 mortes pelo coronavírus.

Mesmo assim, a variação na média móvel aumentou 5% em relação a duas semanas atrás, o que é considerado estabilidade, e interrompe dois dias seguidos de alta na média móvel de óbitos.

A secretaria também identificou 2.816 novos infectados. Assim, o RS tem, desde o começo da pandemia, 238.396 casos confirmados de coronavírus.

Garruchos é única cidade sem caso



A Prefeitura de Cerro Branco confirmou um caso de um morador da cidade, registrado no boletim de segunda-feira (26) da Secretaria Estadual de Saúde. Assim, Garruchos, na Fronteira Oeste, permanece como o único município que não registrou nenhum caso da doença até o momento no estado.

Há duas semanas, a cidade teve um caso referido pela secretaria estadual, mas o dado foi corrigido após a prefeitura reivindicar que o paciente era morador de Santa Maria e tinha apenas os registros no SUS indicando como Garruchos.

Do total, 222.371 pessoas (93,3%) são consideradas recuperadas. Outras 10.327 (4,3%) estão em acompanhamento. A taxa de letalidade é a mesma: 2,4%.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI nos hospitais gaúchos também se mantém em patamar semelhante: 71,5%. No entanto, deste percentual, subiu para 40,2% o número de pacientes com Covid-19 ou suspeita de síndrome respiratória aguda grave.

O RS realizou, além dos testes com diagnóstico positivo, outros 952,9 mil exames que tiveram resultado negativo.

O Brasil chegou nesta terça, de acordo com o consórcio de veículos de imprensa, a 157,5 mil mortes e 5,41 milhões de casos da doença.

Fonte: G1 – RS

