Com vítima fatal – Motocicleta sai da pista e colide em árvores na BR-468 em Bom Progresso

Compartilhar Pin 0 Compart.

A carona de uma motocicleta morreu após o veículo sair da pista e colidir contra árvores localizadas as margens do KM 93,5 da BR-468 entre Três Passos e Bom Progresso.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 21h no município de Bom Progresso. No local do fato, foi constatado pela PRF que a motocicleta Honda CG 125 Titan ks, registrada em Braga, transitava no sentido Três Passos para Bom Progresso, quando saiu da pista e colidiu em 3 árvores.



Continua depois da publicidade... Continue lendo...



A vítima fatal foi identificada como Alessandra Perego, de 19 anos. Ela morreu no local. O condutor, Jean Gabriel Bordin Padilha, de 20 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital de Caridade de Três Passos. Ele está em estado grave na UTI.

A causa do acidente não foi divulgada até o momento pela Polícia.

Compartilhar Pin 0 Compart.