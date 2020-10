Vaca é resgatada após ficar presa em telhado em SC

Compartilhar Pin 0 Compart.

Uma vaca foi resgatada após ficar presa no telhado de um rancho em Timbó, no Vale do Itajaí, no final da manhã deste domingo (25). O dono do local disse aos bombeiros que o animal conseguiu acesso às telhas porque a propriedade fica em um nível mais baixo do que uma rua lateral. A vaca ficou ferida nas patas.

Os bombeiros foram chamados por volta das 11h20. O rancho fica no bairro Mulde. Após ter acesso ao telhado pela rua lateral, a vaca ficou presa porque as pernas dela quebraram algumas telhas e atravessaram a estrutura (veja na foto acima).



O dono do rancho chamou também um veterinário, que sedou a vaca. De acordo com os bombeiros, após o animal ser sedado, ele foi puxado por cima através de um equipamento conhecido como escora, além de cordas.

