Três Passos registra 22º óbito provocado pela COVID-19

Mais um óbito foi registrado na Capital da Região Celeiro, Três Passos, de paciente que contraiu a COVID-19. A morte foi confirmada nesta madrugada e trata-se de um homem de 77 anos que estava internado no Hospital Unimed Noroeste/RS em Ijuí, desde o dia 27 de setembro.

Três Passos tem outras duas internações, são: duas mulheres de 28 e 86 anos de idade e estão na Ala Covid do Hospital de Caridade .



Ao todo o município tem 1.041 casos confirmados de Coronavírus, sendo 1.008 já recuperados e 22 óbitos. São 11 os casos Ativos da doença.

Tenente Portela tem um paciente com suspeita de ter contraído o vírus internado na Enfermaria COVID do Hospital Santo Antônio. Ao todo no município foram confirmados 392 casos, mas 4 pessoas estão com o vírus ativo e seguem o tratamento. Tenente Portela teve 4 óbitos provocados pela doença.

