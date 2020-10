Homem fica gravemente ferido após briga em Tiradentes do Sul

Compartilhar Pin 0 Compart.



Um homem ficou gravemente ferido após uma briga generalizada na noite deste domingo (25) no Balneário da Prainha do Cascalho, em Tiradentes do Sul. A Brigada Militar foi acionada por volta das 23h para atender a ocorrência. O homem, de 38 anos, foi encontrado caído próximo à entrada do balneário. Os policiais socorreram a vítima e o encaminharam ao Hospital de Caridade de Três Passos. Ele está internado na UTI, em estado grave, com traumatismo craniano devido aos ferimentos na cabeça e rosto.

Conforme a Brigada Militar, a briga envolveu cerca de 10 pessoas. Outras pessoas também se feriram com menor gravidade; o número de feridos, porém, não foi confirmado. Policiais militares conduziram os envolvidos para prestar depoimento na Delegacia de Polícia. A Polícia Civil investiga o caso.



Fonte: Rádio Alto Uruguai

