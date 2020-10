Dentro do Jogo – Jogaço da rodada x jogo da reação

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foi o melhor jogo da rodada, Internacional e Flamengo fizeram um jogaço no Beira-Rio e justificaram o porque estão disputando ponto a ponto e colados na ponta da tabela.

O duelo foi de alto nível tecnicamente e na disposição, bem disputado e equilibrado, tanto que no final terminou tudo igual. As duas equipes bem armadas pelos seus técnicos, com bastante toque de bola.



Colorados e rubro negros fizeram jus as expectativas geradas para o duelo. O empate deixa as duas equipes igualadas na pontuação, mas os colorados seguem líderes, pois tem um saldo de gol superior.

Do lado do Grêmio foi a hora da equipe mostrar o seu poder da reação. Com grande maioria de reservas o tricolor saiu atrás do placar, mas conseguiu reagir e virou em cima do Atletico-PR em Curitiba.

Mais uma vez Pepê mostrando que tem papel fundamental na equipe, começou no banco e entrou na etapa final, deu um novo gás deixando o tricolor mais ofensivo.



Mais equilibrado os gremistas souberam aproveitar as chances e no final conseguiram o gol que garantiu a vitória e um novo alívio para a equipe, que já figura entre os dez primeiros do campeonato.

Será que agora os gremistas decolam? E os colorados conseguiram se manter na ponta?

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

