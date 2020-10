Cruz Alta, Ijuí e Santo Ângelo voltam à bandeira vermelha no mapa do distanciamento controlado

Compartilhar Pin 0 Compart.

O Rio Grande do Sul volta a ter regiões em bandeira vermelha no mapa do distanciamento controlado. Na versão preliminar divulgada nesta sexta-feira (23), Cruz Alta, Ijuí e Santo Ângelo estão com classificação de risco epidemiológico alto para o coronavírus.

As outras 18 regiões estão em bandeira laranja, de risco médio. Inclusive Bagé, Cachoeira do Sul e Palmeira das Missões, que apresentaram piora nos indicadores e deixaram a bandeira amarela, de risco baixo.



As prefeituras e associações municipais têm até as 6h de domingo (25) para recorrerem da classificação. Na segunda (26), o comitê de crise analisa os recursos e define a versão final do mapa, que passa a valer entre 27 de outubro e 2 de novembro.

Crescimento de casos graves de Covid-19

Em Cruz Alta, houve elevação de 44% nos registros de hospitalizações para Covid-19 nos últimos sete dias – de 18 para 26. Também aumentou, de sete para 10, o número de pacientes em UTI, e foram registrados, nos últimos sete dias, mais três óbitos.

Já em Ijuí, embora não tenha havido crescimento expressivo no número de hospitalizações na região, o número de internados por Covid-19 em leitos clínicos aumentou de 10 para 17 (70%) de uma semana para outra, além de dois óbitos.



E em Santo Ângelo houve elevação nos registros de hospitalizações para Covid-19, de 29 para 33, e um aumento de 12 para 15 no número de leitos de UTI ocupados por síndrome respiratória aguda grave, o que reduziu a quantidade de leitos livres na região.

35 cidades podem adotar medidas mais brandas

Os 57 municípios classificados em bandeira vermelha reúnem mais 681 mil moradores, o que corresponde a 6% da população gaúcha. Do total, 35 cidades, onde moram 183,5 mil pessoas, podem adotar protocolos de bandeira laranja, porque não têm registro de óbito ou hospitalização de moradores nos últimos 14 dias.

Além disso, do total de 440 municípios em bandeira laranja (10,6 milhões de pessoas, ou 94% da população do RS), 225 (1,2 milhão de habitantes) podem adotar protocolos de bandeira amarela.

Aumento nos óbitos e nas internações por Covid-19 no RS

O número de novas hospitalizações por Covid-19 cresceu em todo o estado. Nas duas últimas semanas, o aumento foi de 21% – de 739 para 897 internações –, o que gerou a elevação de 13% de internados em leitos clínicos confirmados com Covid-19.

Já o número de óbitos aumentou 11% entre as duas últimas semanas, subindo de 213 para 236.

Ao mesmo tempo, as internações por síndrome respiratória aguda grave em UTI tiveram queda de 7% e houve estabilidade dos casos confirmados de Covid-19 em UTI (1% de aumento). Mesmo contabilizando pacientes internados por outras causas, ocorreu queda no número de leitos de UTI ocupados.

Bandeira Vermelha

Cruz Alta

Ijuí

Santo Ângelo

Bandeira Laranja

Porto Alegre (em cogestão)

Canoas (em cogestão)

Novo Hamburgo (em cogestão)

Santa Rosa (em cogestão)

Capão da Canoa (em cogestão)

Taquara (em cogestão)

Caxias do Sul (em cogestão)

Passo Fundo (em cogestão)

Santa Maria (em cogestão)

Guaíba

Lajeado (em cogestão)

Pelotas (em cogestão)

Santa Cruz do Sul (em cogestão)

Erechim (em cogestão)

Uruguaiana

Bagé

Cachoeira do Sul (em cogestão)

Palmeira das Missões (em cogestão)

