Visitação ao Salto do Yucumã será retomada em 29 de outubro

A partir do próximo dia 29 o Parque Estadual do Turvo estará sendo reaberto para visitação possibilitando que os turistas possam visualizar as quedas do Salto do Yucumã que se estendem por 1800 metros.

Para poder retomar as atividades algumas medidas de segurança estão sendo adotadas como por exemplo a obrigatoriedade da utilização de máscaras, álcool gel e distanciamento social. O número de turistas diários também será controlado com o máximo de 464 pessoas.



Confira as demais orientações:

* Parque aberto de quinta-feira a segunda-feira.

* Horário de entrada: 8h às 15h.

* Horário máximo para a saída da área de lazer do Salto: 16h.

* Horário de saída do Parque: 17h.

* Será NECESSÁRIO realizar o agendamento das visitas, para que haja um controle de visitantes.

* (CARGA MÁXIMA POR DIA: 464 PESSOAS)

O agendamento pode ser feito através do número

(55) 99918-3006 pelo WhatsApp ou ligação. 📲📞

É OBRIGATÓRIO o USO DE MÁSCARA e ÁLCOOL EM GEL, assim como RESPEITAR O DISTANCIAMENTO SOCIAL.

Para minimizar os riscos de contaminação pela Covid-19 aconselhamos que a permanência no Parque não seja superior a 3 horas.

Lembramos que é proibida a entrada com bebidas alcoólicas e animais domésticos. Também não é permitido o uso de fogo para quaisquer fins e a utilização das churrasqueiras.

* Velocidade máxima no interior do Parque: 30km/h.



