Dentro do Jogo – Que venham as oitavas!

Compartilhar Pin 0 Compart.

Dupla garante vaga para as oitavas da Libertadores. Mas a última rodada da fase de grupos não foi tão fácil quanto se imaginava, um empate e uma derrota.

Grêmio e Inter tiveram altos e baixos nesta fase. O futebol apresentado pelas equipes foi satisfatório.



Continua depois da publicidade... Continue lendo...



Até o segundo clássico, o Inter estava melhor, era líder. Perdeu para o rival, deu uma caída e não conseguiu voltar a repetir boas atuações, como a do primeiro jogo contra a Universidad Católica.

Os colorados conseguiram a classificação na última rodada e no limite, passaram pelo saldo de gols.

Já o Grêmio teve até ameaçado de não se classificar, mas depois de vencer o rival deu um gás a mais. Conseguiu sua classificação com uma rodada de antecedência e confirmou o primeiro lugar no grupo.



Continua depois da publicidade... Continue lendo...



Nesta última rodada as equipes de novo ficaram devendo, não fizeram bons duelos. O Grêmio perdeu um pênalti, teve jogador expulso, gol contra, erros de marcação e só no finalzinho da partida e com sufoco que conseguiu arrancar um empate. O Inter decepcionou e perdeu, não conseguiu manter a intensidade e deu chances e espaços para o adversário.

Saldo da fase de grupos: Os tricolores poderão fazer o segundo jogo em casa, já os colorados decidirão fora.

Vamos aguardar o sorteio para ver qual será o caminho de Inter e Grêmio. Mas uma certeza temos, não será moleza. Ah! E ainda poderemos ter mais dois Gre-Nais. Que venham as oitavas!

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

Compartilhar Pin 0 Compart.