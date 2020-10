Acidente mata homem na ERS-155, em Ijuí

Compartilhar Pin 0 Compart.

Um homem morreu em decorrência de um acidente na madrugada desta sexta-feira, na RS-155, em Ijuí. Ele dirigia um VW Fusca, placas de Ijuí, que capotou sobre a ponte do Rio Potiribu por volta da 1h. O veículo seguia no sentido de Ijuí a Ajuricaba. De acordo com o pelotão rodoviário da Brigada Militar de Cruz Alta, a vítima é Leandro Longhini, de 46 anos. Ele morreu na hora.

A causa do acidente não foi confirmada. Informações preliminares indicam que o condutor perdeu o controle da direção e bateu na mureta da ponte. Não houve bloqueio na rodovia e o carro já foi removido.



