A partir das 20h desta sexta-feira, a segunda entrevista Eleições 2020 no Portela Online

A partir das 20h desta sexta-feira, 23 de outubro, será realizada a segunda entrevista com os candidatos a prefeito do município de Tenente Portela. A transmissão é feita pela Janela Eleições 2020 do site Portela Online e será exibida ao vivo no site Portela Online, no Facebook e Instagram do site.

Na noite de quinta-feira foi realizada a entrevista com o candidato a prefeito Rosemar Sala do PSDB e seu vice Leonidas Balestrin. A gravação do vídeo pode ser revista logo abaixo.



