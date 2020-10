Polícia prende todos os envolvidos em transporte de quase 1 tonelada de maconha

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foram presos todos os criminosos envolvidos em uma ação de transporte de quase uma tonelada de maconha na BR-468, em Palmeira das Missões. Após 45 horas, a ação que envolveu policiais rodoviários, federais, militares e civis conseguiu capturar oito integrantes do bando.

A última prisão ocorreu na tarde desta quarta-feira (21), em um motel na cidade de Chapecó (SC), onde estava um homem que fugiu da polícia em Palmeira das Missões e foi resgatado por um comparsa — que também foi detido.



O cerco aos bandidos começou na madrugada de terça-feira (20). Agentes da Polícia Rodoviária Federal receberam informações de que criminosos circulavam pela BR-468 com uma grande carga de drogas. Os bandidos estavam divididos em quatro veículos: uma Ranger, uma Amarok, uma S10 e um Voyage.

Durante a abordagem, três criminosos foram presos na hora, mas quatro conseguiram escapar. Um policial rodoviário foi atropelado pela S10 e ficou ferido. Durante a terça-feira, helicópteros fizeram buscas em áreas de mata de Palmeira das Missões. Nas horas seguintes, outros três foram detidos. A ação foi concluída nesta quarta com as duas prisões em Chapecó.

Os oito presos são paranaenses, todos com antecedentes policiais, com idades entre 29 e 41 anos. As investigações ficarão a cargo da Polícia Federak, que contará com o apoio do serviço de inteligência da PRF para identificar outros membros da quadrilha.



Fonte: Gaucha ZH

