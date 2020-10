Voluntário brasileiro para teste da vacina de Oxford morre de covid-19, diz site

Compartilhar Pin 0 Compart.



Um brasileiro que participava como voluntário dos testes da vacina de Oxford morreu na última quinta-feira (15) em razão da covid-19. As informações estão no site do jornal O Globo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) foi formalmente informada na última segunda-feira (19) pela Universidade Oxford e pelo laboratório AstraZeneca, desenvolvedores da vacina.

A Anvisa foi informada, ainda, que o Comitê Internacional de Avaliação de Segurança sugeriu o prosseguimento dos estudos com a vacina. Não há informações ainda se o voluntário, um médico de 28 anos, recebeu a dose do imunizante ou placebo. De acordo com O Globo, nos bastidores a avaliação é que o brasileiro não teria morrido em razão dos efeitos da vacina.



Ele trabalharia na linha de frente do combate ao coronavírus em um hospital privado e em outro da rede municipal, ambos na zona norte do Rio de Janeiro. Ele teria recebido uma dose, que poderia ser da vacina ou não, no fim de julho, adoeceu em setembro e seu quadro se agravou.

De acordo com especialistas ouvidos pelo O Globo, há três hipóteses para a morte do rapaz. A primeira é que ele pertencia ao grupo placebo, aquele que recebeu uma vacina de meningite e não o imunizante contra a covid-19. A segunda possibilidade é que ele tenha tomado uma dose, mas esta não tenha sido suficiente para protege-lo — tanto que uma segunda dose estava sendo dada aos voluntários para reforçar a proteção. A terceira hipótese é que ele não foi protegido e a covid-19 tenha sido agravada por um fenômeno conhecido como amplificação dependente de anticorpos.

Em nota enviada à reportagem do jornal, o responsável pelos testes no Rio de Janeiro, o Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino, afirmou que “a análise rigorosa dos dados colhidos até o momento não trouxe qualquer dúvida com relação à segurança do estudo, recomenda-se sua continuidade. Vale lembrar que se trata de um estudo randomizado e cego, no qual 50% dos voluntários recebem o imunizante produzido por Oxford. No Brasil, até o presente momento, já foram vacinados aproximadamente 8 mil voluntários”.



Fonte: GauchaZH

