Site Portela realizará live com os candidatos a prefeito e vice de Tenente Portela

O site Portela Online realizará entrevistas nesta quinta e sexta-feira com os candidatos a prefeito do município de Tenente Portela, ambas a partir das 20 horas.

A primeira entrevista será com os candidatos a prefeito e vice, Rosemar Sala (PSDB) e Leonidas Balestrin (PSDB) respectivamente, da coligação Portela que te quero mais na qual fazem parte os partidos políticos PSDB, PTB, DEM e PSD.



A segunda entrevista será com os candidatos a prefeito e vice, Cristiane Feyth (PP) e João Antônio (MDB). Eles pertencem a coligação Portela Unida e Forte “Compromisso com as pessoas” dos partidos PP, MDB e PDT.

Será transmitido ao vivo para o Facebook, Instagram e site Portela Online.



