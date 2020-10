Passando pra frente – Rabiscos do Silêncio

Compartilhar Pin 0 Compart.

Nos caminhos da nossa vida encontramos pessoas que sabem viver e conviver elevando a autoestima com o compromisso da sinceridade no olhar. São nossos amigos ou familiares que dividem as dores, alegrias e as preocupações.

Muitas vezes na nossa individualidade surgem embaraços que tiram a tranquilidade e a paz de espírito, baixando a autoestima, deixando-nos desmotivados com os “sentidos” fechados para dentro de nós mesmos, sem conseguirmos produzir algo de útil em virtude de horizontes trancados e entregues ao desânimo.



Isso pode acontecer para cada um de nós, seres humanos, sendo que estamos sujeitos a entrar em caminhos opostos a nossa própria vontade. Erramos a direção sem estarmos preparados, pois ao fazermos o planejamento não nos damos conta das dificuldades que poderíamos enfrentar e, no princípio, pensamos até em desistir começando um caminho mais acomodado do que aquele que nossa mente traçou.

Mas de repente surgem pessoas que valorizam nossa vida na sua totalidade e indicam novas formas de usar a criatividade, jogando nosso pensamento pra frente, fazendo-nos vencer o desânimo, oportunizando a abertura de horizontes motivadores, com a clareza de quem pensa em ajudar e não prejudicar. E nessa atitude encontramos conteúdos mais seguros, os quais preenchem nossa mente com a vontade de vencer os obstáculos que se apresentam diante de nós.

As pessoas que são colocadas para trás em suas vidas, facilmente caem em contradição com seus objetivos e se desviam do caminho. Ficam sufocando as vontades e perdem muitas oportunidades que a vida com seus desafios lhes quer mostrar. Fecham-se em si e têm a sua imagem mergulhada em ações improdutivas, se sentem inseguras, sem rumo certo.



É preciso saber colocar essas pessoas em níveis produtivos, com horizontes definidos, de forma que as façam pensar para frente e não simplesmente passar para frente, pois enquanto não soubermos organizar nosso pensamento com a lógica de Deus, a prática será fatigante diante da nossa existência e tudo o que fizermos terá o fechamento em si mesmo, sem recompensas do amor.

E nestes tempos de eleições, precisamos valorizar a nossa própria consciência, escolhendo pessoas honestas. Olhando o passado para identificar quem realmente merece nosso voto. Aquele candidato que nos passou para trás com artimanhas, desviando a atenção e se fardando de bondade, não merece a confiança de exercer um cargo público, pois há o perigo de manchar as nossas cidades com maus administradores.

As pessoas necessitam de representantes que valorizem cada cidadão fazendo pensar para frente. Ajudando a passar as suas ideias com práticas coerentes e focadas na segurança, saúde e educação. Que tenha o mesmo olhar para todas as necessidades, com tratamento justo e igualitário, não aja com amostra de duas faces, o que com certeza causará grandes estragos aos eleitores que confiarem nestes candidatos.

Somos criados para olhar para frente na projeção do infinito e confiar nas pessoas de bem, exigindo compromisso com a sociedade, pois esta almeja representantes íntegros, que saibam acolher as necessidades importantes com ações favoráveis e colocando seu trabalho à disposição como compromisso de representar cada munícipe na valorização da democracia.

Cada um de nós em sua particularidade tem suas próprias preocupações. É a realidade de quem ocupa o seu tempo com objetivos voltados à família e também à sociedade, pois sempre procuramos projetar metas para ir adiante, com decisões que exigem responsabilidade. As pessoas se tornam mais equilibradas quando colocam a espontaneidade à disposição do outro, no saber falar, ouvir ou calar na projeção das realizações. Ninguém mais que ser enganado por uma realidade retrógrada, que esconde as dores da vida no silêncio do acatar sem questionar. Valorizemos cada oportunidade de fazer a coisa certa.

