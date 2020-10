Compartilhar Pin 0 Compart.



Precisando trabalhar urgentemente? Pois bem, uma empresa de Tenente Portela esta contratando dois novos funcionários urgentemente, inclusive para início de atividade imediato, já neste final de semana.

Trata-se de duas vagas para Garçons, mas preste a atenção: é preciso levar o seu currículo no Sine de Tenente Portela localizado no Centro Cultural, no centro da cidade. Necessário ser maior de idade, mas não é preciso ter experiência. Sexo masculino.



