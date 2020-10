Em documentário, papa Francisco defende união civil para casais do mesmo sexo

Compartilhar Pin 0 Compart.

Em um filme exibido em um festival nesta quarta-feira (21) na Itália, o papa Francisco disse que é preciso criar leis que defendam a união civil de homossexuais. No filme Francesco, ele aborda temas com os quais se importa, como ambiente, pobreza, migração, desigualdade racial e de renda e pessoas mais afetadas por discriminação.

— As pessoas homossexuais têm direito de estar em uma família. Elas são filhas de Deus e têm direito a uma família. Ninguém deverá ser descartado ou ser infeliz por isso. O que precisamos é criar uma lei de união civil. Dessa forma, eles são legalmente contemplados. Eu defendi isso — afirma Francisco durante a obra dirigida por Evgeny Afineevsky, segundo os sites G1 e O Globo.



A Igreja Católica é contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, e as declarações representam um ponto de virada em relação ao posicionamento de seus antecessores, incluindo o papa emérito Bento XVI, recluso no Vaticano.

Esta é a primeira vez que o Papa se pronuncia abertamente em favor da união civil homossexual. No passado, Francisco já havia pregado o respeito aos gays e expresso seu interesse em dialogar com esse grupo.

Em 2010, quando era arcebispo de Buenos Aires, Francisco se opôs publicamente aos esforços para legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo no país. Biógrafos e pessoas próximas ao Pontifíce dizem, porém, que, individualmente e no ambiente privado, ele defendia a ideia.



Em 2014, em entrevista ao jornal Corriere della Sera, Francisco disse que a Igreja ensina que casamento é entre um homem e uma mulher. Ainda de acordo com o jornal, o Papa declarou ser preciso “considerar casos diferentes e avaliar cada caso em particular”.

Segundo a agência RNS, ele disse que entende que governos queiram adotar a união civil para casais gays por razões econômicas. O Vaticano então clarificou que Francisco falava de forma genérica e que as pessoas não deveriam interpretar as palavras do Papa além do que elas dizem.

Fonte: GauchaZH

