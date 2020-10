PRF prende organização criminosa transportando quase uma tonelada de maconha em Palmeira das Missões

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quatro carros e quase uma tonelada de maconha na madrugada desta terça-feira, 20 de outubro. A ação iniciou na BR 468 em Palmeira das Missões. Três homens foram presos e quatro fugiram e permanecem escondidos em lavouras e matas da região. Um policial ficou gravemente ferido durante a abordagem.

Os policiais receberam informações do serviço de inteligência da PRF sobre quatro veículos, uma Ranger, uma Amarok, uma S10 e um Voyage, que estariam sendo utilizados por uma organização criminosa.



Continua depois da publicidade... Continue lendo...



Os agentes federais localizaram os quatro automóveis na BR 468. Durante a abordagem, os motoristas tentaram fugir. O Voyage colidiu na Amarok e a Ranger foi cercada e interceptada. O motorista do Voyage foi preso e os condutores das caminhonetes fugiram correndo.

O motorista da S10, por sua vez, conseguiu retornar e fugir em sentido contrário, atropelando um dos policiais. Logo à frente, o criminoso abandonou a caminhonete e também se escondeu no mato. O agente da PRF sofreu fraturas, foi socorrido e encaminhado para atendimento médico no hospital local, onde passou por cirurgia. Ele não corre risco de morte.

A Ranger estava carregada com quase uma tonelada de maconha. Seguem as buscas aos fugitivos com apoio de policiais rodoviários federais do estado e de Santa Catarina. Polícia Federal e Brigada Militar também participam do cerco aos criminosos.



Continua depois da publicidade... Continue lendo...



Os presos, a droga e os veículos foram encaminhados à polícia judiciária.

Compartilhar Pin 0 Compart.