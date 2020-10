Clique aqui, Comente e Concorra a uma cartela que pode ganhar motos 0KM

Compartilhar Pin 0 Compart.

O site Portela Online estará sorteando cartelas que concorrerão a motos 0km. São 4 motos no sorteio que tradicionalmente ocorre durante o Festival do Chopp, promovido pela Paróquia Evangélica de Tenente Portela, o qual neste ano teve sua 23ª edição cancelada em razão da pandemia.

O sorteio das 4 motos 0km e outros 6 prêmios irá ocorrer no dia 31 de outubro e será transmitido ao vivo pelas redes do site Portela Online.



No dia anterior ao sorteio das motocicletas o site divulgará os sorteados ganhadores de 3 cartelas. Uma para os participantes do Instagram do Portela Online, outra para o Facebook do site e outra para os comentaristas da página oficial do site https://portelaonline.com.br.

Para participar marque dois amigos nos comentários. Marque no plugin do facebook desta página.



