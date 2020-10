Grave acidente mortos e feridos no trecho Passo Fundo/Ernestina

Compartilhar Pin 0 Compart.

Um grave acidente deixou pelo menos três mortos e oito pessoas feridas na noite deste domingo, 18 de outubro, na ERS-153. O acidente aconteceu por volta das 21hs no trecho Passo Fundo/ Ernestina, proximidades do arroio Chifrãozinho. Envolveu dois caminhões e cinco carros de passeio. As duas vítimas fatais são adultos e morreram carbonizados em um veículo GM Onix. Os feridos foram levados para o HSVP e HC. No HSVP há quatro vítimas em estado estável, sendo dois homens e duas mulheres.

Informações preliminares apontam que um Peugeot bateu de forma lateral em um dos caminhões, dando sequência ao acidente. O trânsito está interrompido nos dois sentidos da via e a Uirapuru está ao vivo direto do local do acidente. Uma grande operação de resgate foi montada com as equipes de socorro de Passo Fundo, tendo apoio da Prefeitura de Ernestina.



Fonte: Rádio Uirapuru de Passos Fundo

