Dentro do Jogo – Dormindo na liderança

A sensação de estar na liderança do campeonato está sendo sentida novamente pelos colorados no final deste domingo. Diante do Vasco em casa, o Internacional só precisou de um tempo para liquidar a partida.

Era um Inter diferente, não só no uniforme que em vez do tradicional vermelho foi rosa, uma alusão ao outubro rosa, campanha de conscientização ao câncer de mama. A postura da equipe também estava diferente, desde o início buscando o resultado positivo.



Foram dois tempos da equipe, na etapa inicial a supremacia em cima do adversário e a construção do placar. Com uma vantagem de dois gols a etapa final foi só para administrar e segurar os três pontos.

A solidez defensiva e ofensiva do time de Coudet também foram pontos positivos nesta partida. No momento em que o Vasco consegue equilibrar o duelo, a defesa mostra resistência e termina a partida sem levar gols, fato que vinha preocupando, pois estavam falhando na bola área.

As boas atuações individuais unidas com o coletivo foi o que garantiu a vitória dos colorados. Até amanhã à noite o Inter é o líder do campeonato, vai ter que secar o Atlético-MG. E já fica uma grande expectativa para a próxima rodada, Inter e Flamengo será um duelo do famoso jogo de seis pontos.



Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

