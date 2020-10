600 vagas – Bombeiros abrem processo seletivo para contratação guarda-vidas civis temporários no RS

Compartilhar Pin 0 Compart.

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) abre processo seletivo para a contratação de até 600 guarda-vidas civis temporários. As inscrições vão até 31 de outubro.

São 400 vagas para recertificação e 200 para capacitação. A documentação necessária, etapas do processo seletivo e links das inscrições estão disponíveis neste link.



Os guarda-vidas civis executarão funções relacionadas à atividade de salvamento aquático, sempre supervisionados e sob comando dos bombeiros militares. Eles devem atuar entre novembro de 2020 e abril de 2021, sendo que o período pode ser reduzido conforme as necessidades do CBMRS.

Conforme a Lei 15.187, no período de treinamento, o salário é de R$ 2 mil. No período de contratação, o salário é de R$ 2 mil mais acréscimo de 100% a título de risco de vida.

Para se candidatar à capacitação, é preciso ter, no mínimo, 18 anos e, no máximo, 55 anos de idade, no momento da inscrição, além do ensino fundamental completo.



Para a recertificação, além da idade e da escolaridade, é necessário que o candidato já tenha participado de Operação Verão do CBMRS.

