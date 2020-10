Polícia procura médica que desapareceu após sair de posto de saúde em Erechim

Compartilhar Pin 0 Compart.



A Polícia Civil e a Brigada Militar buscam a médica Tamires Regina da Silva Gemelli Mignoni, que foi abordada quando saía de um posto de saúde no bairro Aldo Airolli, por volta das 11h20, nesta sexta-feira (16), em Erechim, no Norte do RS.

Tamires é filha de Berto Silva, prefeito de Laranjeiras do Sul, no interior do Paraná.



Segundo o delegado Gustavo Ceccon, não há informações sobre quem possa ter levado a médica. Câmeras de segurança na região são analisadas. Ela foi levada em seu próprio carro, um Equinox, que durante a tarde foi abandonado próximo a uma fábrica, no bairro Cristal.

De acordo com o delegado, não há nenhuma hipótese preliminar sobre o desaparecimento. “Nesse caso ainda não há nenhum tipo de ligação de resgate”, aponta.

O comandante do 13° BPM, major Uilson Leri Ceconello, diz que as câmeras já localizadas no entorno não mostram muito da ação.



“Continuamos as buscas e estão sendo verificadas, com mais detalhamento, as imagens de câmeras de segurança, do sistema de videomonitoramento, especialmente nos locais onde tem alguma notícia de passagem do veículo”, afirma.

Fonte: G1 – RS

