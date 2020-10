Mapa preliminar de distanciamento controlado mantém região na bandeira amarela

Compartilhar Pin 0 Compart.

O mapa preliminar do distanciamento controlado no Rio Grande do Sul, divulgado nesta sexta-feira (16), segue com três regiões em bandeira amarela e o restante, em laranja, como na versão atual. Entre as regiões em amarela a macro região de Palmeira das Missões a qual Tenente Portela e cidades vizinhas fazem parte.

As únicas mudanças foram o avanço de Pelotas para risco epidemiológico médio e o recuo de Cachoeira do Sul para risco baixo. As demais 19 regiões mantiveram a classificação da versão atual do mapa.



Continua depois da publicidade... Continue lendo...



O governo do RS recebe os pedidos de reconsideração até as 6h de domingo (18) e divulga a versão definitiva na segunda-feira (19). Com isso, o mapa passa a valer de 20 a 26 de outubro.

Compartilhar Pin 0 Compart.