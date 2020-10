TRE-RS lança canais para receber e esclarecer denúncias de Fake News

Compartilhar Pin 0 Compart.

Com o objetivo de combater o compartilhamento de informações falsas durante as eleições municipais, o TRE-RS lança dois novos canais para denúncias de suspeitas as fake news. O conteúdo suspeito para checagem pode ser enviado pelo endereço de e-mail desinformacao@tre-rs.jus.br ou pelo WhatsApp (51) 98463-9692. O atendimento é realizado no mesmo horário de funcionamento da Justiça Eleitoral, de segunda a sexta-feira, das 12h às 19h.

Mais informações sobre como acessar os canais podem ser encontradas na página inicial do site oficial do TRE-RS, através do banner de Enfrentamento à Desinformação. O espaço também tem a função de esclarecer dúvidas dos eleitores, fornecer orientações sobre como entrar em contato com a institução, além de notícias já verificadas, a partir de selos de classificação, que podem ser acessadas através da aba “Fato ou boato?”. Também é possível realizar denúncias no site do Ministério Público Eleitoral.



A medida foi lançada pela Comissão de Enfrentamento à Desinformação do TRE-RS, que tem realizado uma série de projetos para evitar o compartilhamento das fakes news através das redes sociais e dos aplicativos de mensagens a a desinformação nas eleições municipais de 2020.

