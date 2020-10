RS tem 5.282 mortes e 218,8 mil infectados pelo coronavírus; só Cerro Branco não registrou casos

Compartilhar Pin 0 Compart.



O Rio Grande do Sul chegou a 5.282 mortes por Covid-19, nesta quinta-feira (15), com os 45 óbitos registrados pela Secretaria Estadual da Saúde. A maioria ocorreu nos últimos 11 dias, exceto três que aconteceram em agosto e setembro e tiveram a notificação atualizada.

Como a variação da média móvel, em comparação a duas semanas atrás, baixou 23%, a tendência de queda nos óbitos se mantém.



Com mais 1.997 infectados, o estado tem 218.835 casos de coronavírus desde o começo da pandemia. A doença foi confirmada em 496 dos 497 municípios.

Apenas Cerro Branco, na Região Central, não tem nenhum registro oficial da secretaria estadual. A cidade fica a mais de 200 km de Porto Alegre e tem uma população estimada em 4,7 mil moradores, conforme o IBGE.

Para a coordenadora da atenção básica em saúde de Cerro Branco, Thatiane Veiga Siqueira, as ações de prevenção aliadas às características geográficas da cidade contribuíram para o resultado positivo.



“É um município com menos de cinco mil habitantes, mais isolado, em que grande parcela da população vive na zona rural da produção de tabaco. Tem uma grande extensão territorial, o que facilita o distanciamento. Além disso, seguimos os protocolos do Ministério da Saúde, fizemos ações de sensibilização, distribuímos mascaras e álcool em gel, e não temos um shopping ou uma grande fábrica que tenha as pessoas aglomeradas”, afirma.

Entre os casos confirmados, 205.543 pessoas (93,9%) são consideradas recuperadas. Outros 7.980 pacientes (3,7%), entretanto, seguem em acompanhamento. A taxa de letalidade é de 2,4%.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI dos hospitais do RS é de 72,4%. Deste percentual, 39,8% são pacientes com Covid-19 ou suspeita de síndrome respiratória aguda grave.

O RS realizou, além dos diagnósticos positivos, 884,3 mil testes, entre RT-PCR e sorológico, que tiveram resultado negativo.

O Brasil tem, de acordo com o consórcio de veículos de imprensa, 151,9 mil óbitos e 5,14 milhões de casos confirmados.

Fonte: G1 – RS

