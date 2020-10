Profissão com tempero de afeto – Entrelinhas

Compartilhar Pin 0 Compart.

15 de outubro, Dia do Professor

Aquele que abraça a causa

Pra trabalhar com amor

Pois quem trabalha com gente

Tem que saber dar valor

Polêmica profissão

Cercada de dificuldades

Num país em que a Educação

Nunca foi prioridade



Continua depois da publicidade... Continue lendo...



Ser mestre é grande escolha

Pra corajoso enfrentar

Lutar pra tirar da “bolha”

Os jovens que irão herdar

A missão de dar rumo ao mundo

E problemas solucionar.

Não há mágica pra isso

Além de um dom sem igual

De com mínimos recursos

Fazer algo especial.

Desabrochar pensamentos

Desafiar cada mente

Trocar toda experiência

Encantar com competência.



Continua depois da publicidade... Continue lendo...



Mas todo esse processo carece

De um tempero não virtual

A tal AFETIVIDADE

Que faz o milagre afinal .

Por Marlene Staub – Portela Online

FELIZ DIA DO PROFESSOR a todos que dedicam seus dias a fazer da EDUCAÇÃO um MEIO para um GRANDE FIM!

Compartilhar Pin 0 Compart.