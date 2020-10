Presas cinco pessoas suspeitas de furtar peças de carros envolvidos em acidente em Rosário do Sul

Compartilhar Pin 0 Compart.

Cinco pessoas foram presas em flagrante, nesta quarta-feira (14), suspeitas de roubar peças dos carros envolvidos em um acidente em Rosário do Sul, na Região Central do estado. A colisão entre seis veículos matou duas pessoas.

De acordo com a Brigada Militar, os homens retiraram peças como estepe, macacos e faróis, dos dois carros que caíram da ponte durante o acidente.



Continua depois da publicidade... Continue lendo...



Três dos suspeitos foram flagrados retirando os acessórios e outros dois foram presos em cima da ponte, porque, de acordo com a BM, estariam dando cobertura e vigiando a presença de policiais.

O acidente aconteceu na tarde de terça-feira (13) e envolveu cinco carros e um caminhão. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos veículos teve uma pane e parou no meio da ponte causando o congestionamento.

O caminhoneiro não viu e acabou colidindo com os carros. Duas pessoas, de 24 e 19 anos, morreram depois que o veículo em que elas estavam caiu de uma altura de aproximadamente 20 metros.



Continua depois da publicidade... Continue lendo...



O motorista do outro carro, que caiu da ponte, ficou ferido e está internado em estado estável no Hospital de Rosário do Sul.

Compartilhar Pin 0 Compart.