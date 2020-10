Jovem trabalhador morre em acidente de moto em Cedro Marcado, distrito de Derrubadas

Compartilhar Pin 0 Compart.

O jovem trabalhador Matheus Cesar Weber de 19 anos foi vítima fatal de uma acidente de trânsito ocorrido na tarde desta quinta-feira, 15 de outubro, em Cedro Marcado, interior de Derrubadas. A colisão fatal ocorreu por volta das 14h no perímetro urbano do distrito, na entrada de acesso a Linha Raimmann, em frente ao salão da comunidade.

Um Mercedes 608, placa de Tenente Portela, tentava ingressar a rodovia quando surpreendeu o motociclista que colidiu na porta do caminhão. O entregador de uma seção de autopeças portelense morreu no local. O motorista do caminhão nada sofreu.



Preocupados com o que se concretizou nesta data, uma tragédia, a comunidade já havia realizado diversos pedidos para que redutores de velocidades fossem instalados no trecho, mas até o momento não houve avanços de providenciar o atendimento dos pedidos.

A Brigada Militar orientou o trânsito e a Polícia Civil realizou o levantamento do acidente. O corpo foi removido e encaminhado para necropsia.



