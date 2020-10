Jovem será sepultado nesta sexta-feira em Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

O jovem Matheus Cesar Weber, de 19 anos, será sepultado nesta sexta-feira, 16 de outubro, no Cemitério Municipal de Tenente Portela em horário a ser estabelecido posteriormente. O velório irá ocorrer na Capela da Funerária São Jorge localizada próxima ao Hospital Santo Antônio e terá início logo após o translado do corpo do rapaz que foi encaminhado para necropsia no município de Palmeira das Missões.

Matheus conduzia uma motocicleta entre os municípios de Tenente Portela e Derrubadas, mas ao passar pelo perímetro urbano da ERS-330 no Distrito de Cedro Marcado foi surpreendido por um caminhão, um Mercedes Bens 608, que ingressava na rodovia. O jovem trabalhador realizava entregas de peças de veículos para uma autopeças de Tenente Portela quando sofreu o acidente.



O condutor do caminhão nada sofreu.



