Em trinta dias dois acidentes na Rua Tupis esquina com a Pirajá em Tenente Portela

Este é o segundo registro de acidente de trânsito em pouco menos de 30 dias na Rua Tupis, esquina com a Rua Pirajá, no centro de Tenente Portela. Ambos envolveram motocicletas e nos dois casos os condutores destes veículos ficaram feridos e precisaram de socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Leia sobre o primeiro registro.

O local é perigoso e as dinâmicas dos acidentes tem sido parecidas, carros tentam ingressar na rua Pirajá em direção a Avenida Redenção quando ocorrem as colisões.



Na colisão desta quinta-feira, 15 de outubro, durante o socorro, o motociclista queixava-se de fortes dores no pé. Ele foi encaminhado às pressas pelo SAMU para o Hospital Santo Antônio. A suspeita é de fratura num dos pés.

A motorista do Pejeout, apesar de muita nervosa com toda a situação, não sofreu nenhum ferimento. Seu carro restou com um espelho quebrado e uma amassado no para-lama esquerdo dianteiro.

A Brigada Militar atendeu e registrou a ocorrência.



No início da tarde desta quinta-feira outro acidente envolvendo motocicleta, este em Cedro Marcado, interior de Derrubadas, vitimou um jovem trabalhador de 19 anos. Acesse aqui para saber mais.









