Caminhão fica pendurado à beira de precipício na Serra do Rio do Rastro em SC

O motorista de um caminhão levou um tremendo susto no começo da manhã desta quarta-feira (14). Ele dirigia o veículo pela Serra do Rio do Rastro, a SC-390, em Lauro Müller, quando o caminhão apresentou problemas mecânicos e quase despencou no precipício, ficando pendurado na mureta de proteção da rodovia. Uma das rodas ficou suspensa no ar.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina (PMRv), o acidente aconteceu por volta das 6h. O caminhão foi removido do local por volta do meio-dia.



Ainda conforma a PMRv, o condutor de 24 anos não sofreu ferimentos. O caminhão VW 11.180, com placas de Herval do Oeste, teria apresentado uma pane no sistema de freios.



Fonte: NSC Total



