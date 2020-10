Polícia Federal investiga inscrição irregular de eleitores em Lajeado do Bugre

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão, na manhã desta quarta-feira, 14 de outubro, em uma ação de repressão a crimes eleitorais na Região Norte do Rio Grande do Sul. A investigação apura suposta inscrição irregular de eleitores no município de Lajeado do Bugre.

As buscas foram realizadas em comitês eleitorais e residências de dirigentes de partidos políticos. Foram apreendidos celulares e documentos. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão nos municípios de Lajeado do Bugre, Panambi e Boa Vista das Missões.



Continua depois da publicidade... Continue lendo...



Em um dos casos investigados, um eleitor usou documentos falsos para transferir seu título eleitoral para o município de Lajeado do Bugre.

A ação foi movida pelo Ministério Público Eleitoral.



Continua depois da publicidade... Continue lendo...



Fonte: G1 – RS

Compartilhar Pin 0 Compart.