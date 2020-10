Dentro do Jogo – Com susto e inspiração de Neymar seleção goleia e garante 100%

Compartilhar Pin 0 Compart.

Se contra a Bolívia na sexta-feira passada faltou inspiração e gol do atacante Neymar, diante do Peru teve os dois, inspiração e gol e logo três. O atacante estava inspirado, quando ele consegue jogar, o caminho para a vitória fica mais fácil.

Mas aí podem achar que o triunfo diante do Peru veio fácil demais, se enganaram. O Peru é mais time que a Bolívia e o Brasil sentiu isso.



De início os peruanos não deram chances e contando com erros dos brasileiros conseguiram estar por duas vezes à frente do placar.

Aí entra a inspiração de Neymar, mas para que essa inspiração acontecesse podemos também colocar na conta as mudanças feitas pelo técnico Tite. Com as entradas de Everton Ribeiro e Everton Cebolinha agregando com Neymar e Richarlison o Brasil teve mais criação individual.

A vitória brasileira e a garantia dos 100% nas eliminatórias foi conduzida pelo quarteto.



Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

